Palermo, cambio denominazione: il cda convoca i soci per la decisione finale. Le ultime

“Un’altra settimana di attesa per la nuova denominazione del Palermo”.

Scrive così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’. Con l’addio alla Serie D, si sa, il nome utilizzato nel corso di questa stagione “SSD Palermo” (Società Sportiva Dilettantistica) sparirà. Presto, dunque, il Palermo utilizzerà una nuova denominazione. Per questo motivo, nella giornata di ieri “si è riunito il consiglio di amministrazione del club rosanero per convocare formalmente l’assemblea dei soci”. L’appuntamento è in programma il prossimo giovedì, “altra tappa (seppur formale) per proiettare il Palermo in Lega Pro”. Ma non solo; sono anche altre le scadenze da rispettare per l’iscrizione del club in Serie C; iscrizione da recapitare agli uffici della lega entro il 5 agosto.

Palermo, verso il cambio denominazione: ipotesi, alternative e dettagli

“Prima ancora di questo termine, la società di viale del Fante dovrà far pervenire alla Commissione Criteri Infrastrutturali della Figc la documentazione relativa all’impianto scelto per disputare le gare casalinghe della prossima stagione. Per quanto riguarda la concessione del ‘Barbera’, i vertici societari portano avanti i propri colloqui con l’amministrazione comunale, nel tentativo di ridurre l’importo previsto per l’utilizzo dello stadio. Dopo aver incontrato i consiglieri della settima commissione, la dirigenza rosanero avrà nei prossimi giorni un faccia a faccia con i capigruppo”, si legge.

Tuttavia l’incontro, originariamente in programma martedì, è stato rinviato per altri impegni.

Palermo, Susinno (Sinistra comune): “Tifosi possono stare tranquilli. Troveremo accordo per stadio e andremo incontro al club”