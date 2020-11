Palermo, calendario… birichino: in cinque partite già quattro trasferte

“Calendario… birichino, in cinque partite già quattro trasferte”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori sulle prossime gare del Palermo. “Il campionato del Palermo riprende dove si era concluso: lontano da casa, lontano dal ‘Barbera’”. Quella di domani contro il Catanzaro sarà la quarta trasferta in cinque partite. Fra le mura amiche dello Stadio “Renzo Barbera”, gli uomini di Roberto Boscaglia c’hanno giocato soltanto una volta, contro l’Avellino.

“Per il resto il gruppo rosanero è sempre stato in viaggio e lo sarà anche oggi”. I rosanero partiranno nella giornata di oggi alla volta di Catanzaro, dove domani andrà in scena il primo recupero . In trasferta, inoltre, sono arrivati l’unico punto conquistato dal Palermo contro la Ternana e l’unica rete messe a segno in campionato sul campo del Bisceglie, siglata da Luperini, che sarà uno degli assenti forzati a causa del Covid-19.

“Aver giocato quasi sempre lontano da casa, probabilmente, potrebbe aver influito nel rendimento negativo delle prime giornate di campionato. Di certo, la sfortuna e la pandemia hanno giocato un ruolo fondamentale nell’aver tenuto la squadra di Boscaglia fuori dalla propria casa”, si legge, considerato che le sfide contro Potenza e Turris sono state rinviate.