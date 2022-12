Palermo-Cagliari, “i carissimi nemici”: Corini sfida Liverani, storia di mille incroci

Staffette in campo e in panchina: entrambi sono stati protagonisti con il Palermo

"I carissimi nemici". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulla sfida Palermo-Cagliari, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". E sul duello tra Eugenio Corini e Fabio Liverani. "Un incrocio nel segno della storia, tra chi l’ha fatta e ha contribuito a renderla gloriosa [...] i registi più forti che il Palermo abbia mai avuto".

Adesso entrambi proveranno a conquistare una vittoria che possa dare serenità ed una svolta alla classifica, con i sardi in vantaggio soltanto di due punti rispetto al Palermo nonostante le ambizioni dichiarate di ritorno immediato in Serie A dopo la recente retrocessione. "Un duello tutto da vivere, con la possibilità di avvicinarsi alla zona playoff tra due tecnici che in carriera è come se si fossero inseguiti", scrive la Rosea.

Storie simili, un passaggio di testimone da calciatori proprio in quel di Palermo, con Liverani subentrato a Corini nel 2008 in cabina di regia. Oltre all'esperienza comune di Lecce, con Corini che ha preso il posto di Liverani in panchina. "Un filo conduttore che li ha uniti, soprattutto in rosanero sotto l’egida della presidenza Zamparini".

Inoltre, i precedenti vedono l'attuale tecnico rosanero in vantaggio su Liverani. Corini ha incrociato già tre volte l'allenatore del Cagliari, vincendo due volte e perdendo una, quando entrambi guidavano rispettivamente Brescia e Lecce. Il mister bresciano è in serie positiva anche nei confronti del Cagliari, compagine contro la quale non ha mai perso: tre vittorie e tre pareggi. Liverani, invece, ha affrontato il Palermo soltanto due volte nel campionato di Serie B 2018-19, perdendo sia all’andata, sia al ritorno.