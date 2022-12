PALERMO-CAGLIARI 2-1, LE PAGELLE: BRUNORI TASSA SEGRE OK. BENE STULAC, PIGLIACELLI…

Il Palermo vince il derby delle isole contro il Cagliari di Liverani. Segre e Di Mariano instancabili

Mediagol ⚽️

Il Palermo torna alla vittoria tra le mura amiche del "Renzo Barbera" e si aggiudica il derby delle isole contro il Cagliari di Liverani. A segno per i siciliani Matteo Brunori su calcio di rigore e Jacopo Segre con un perfetto colpo di testa, mentre per i sardi una zampata nel recupero di Leonardo Pavoletti. La formazione di Eugenio Corini sale a quota ventitré punti e balza all'undicesima posizione.

Pigliacelli 7 - Nessun intervento particolare sulle conclusioni degli attaccanti del Cagliari, piuttosto imprecisi nelle conclusioni .in sede di finalizzazione. Risolve con coraggiose uscite aeree qualche situazione potenzialmente pericolosa in area.. Salva il risultato allo scadere del recupero su destro di Carbone.

Mateju 5,5: impreciso in fase di scarico e disimpegno sulla sua zona di competenza, non lesina impegno ed energie ma si impelaga un po'troppo palla al piede.

Nedelcearu 6,5: gara ordinata da parte del centrale rumeno, che ha il compito di guidare la retroguardia e ci riesce con personalità;

Bettella 6,5 - Anticipa spesso il proprio avversario in fase di marcatura, dona solidità, esplosività e centimetri alla linea arretrata rosanero;

Sala- 7 - La serie di infortuni di inizio campionato sembrano ormai un ricordo lontano. Attivo e fluido sia in fase propositiva, sia in fase di ripiegamento. Stantuffo sul binario mancino.. Devetak dall'80' S.V.);

Stulac 6,5: Fosforo, limpidezza e qualità in fase di impostazione, evidenzia le sue doti da metronomo a centrocampo e si procura con mestiere il rigore che sblocca la gara. Saric 6 (dal 70') - Un paio di buoni strappi in accelerazione, altrettanti recuperi generosi in ripiegamento. Entra bene in partita.

Segre 7: forse la miglior prestazione stagionale, condita dal gol del 2-0 rosanero sugli sviluppi di un corner all'ottavo minuto della ripresa. quantità, dinamismo, sagacia tattica e sacrificio. Broh 6 (dal 70') - Nerbo, energie e sostanza in mezzo al campo per il finale di partita.

Gomes 6,5: Dinamismo e forza fisica per il centrocampista di Eugenio Corini, vero e proprio mastino in mediana che pressa e scherma senza sosta lasciando a Stulac i compiti di regia.. Motore; Damiani 6 (dal 77') - Venti minuti di lucidità, geometrie ed alcune pregevoli giocate in verticale.

Valente 6: Si sfianca in sede di ripiegamento difensivo, fascia arata a suon di percussioni e un assist al bacio per Di Mariano. A volte poco lucido al momento della giocata decisiva nell'ultimo terzo di campo.

Di Mariano 6,5 - Incisivo e performante nell' uno contro uno, quando ingrana la marcia mette in difficoltà la retroguardia del Cagliari. Grande lavoro ed infiniti chilometri in pressing e ripiegamento in fase di non possesso.si divora la chance del tris all'85' ma firma l'ennesima prestazione leonina.

Brunori 7 - Timbra il suo cartellino personale dal dischetto, scacciando via gli spettri figli degli errori dagli undici metri contro Cosenza e Venezia. Il nono gol stagionale gli vale la coabitazione con Cheddira in vetta alla classifica dei marcatori di serie B. Bomber implacabile, una tassa. Vido (dall'82' S.V.).