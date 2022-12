Palermo-Cagliari 1-0: i rosa reggono e crescono alla distanza. Rigore ok di Brunori

Pigliacelli tra i pali, Mateju, Nedelcearu e Bettella a comporre la linea difensiva, Sala e Valente esterni a tutta fascia. Stulac confermato in cabina di regia, Segre e Gomes intermedi in zona nevralgica, Di Mariano largo a sostegno di Brunori. La compagine di Liverani annovera elementi di notevole spessore per la categoria, da Nandez a Falco da Lapadula a Pavoletti, basta leggere l'undici iniziale per avere contezza della cifra tecnica di una formazione costruita per centrare il salto di categoria. Palermo contratto e tendenzialmente votato a coprire il campo e contenere un avversario che sfoggia subito qualità di palleggio ed automatismi rodati, con e senza palla. I rosa non riescono ad arginare in pressing alto la manovra sarda alla sorgente, il Cagliari esce bene con linearità e fluidità, sciorinando trame pregevoli ed avvolgenti che si dipana ora sulla trequarti, ora in ampiezza. Chance importanti per Pavoletti che alza la mira di testa da ottima posizione, poi un paio di cross insidiosi da sinistra, gestiti con troppo affanno dai centrali di Corini. Pur senza riuscire a pungere per mezz'ora, il Palermo resta corto, ordinato e compatto, il solo Di Mariano con qualche percussione in ripartenza, alleggerisce la pressione ospite. Segre schiaccia di testa troppo debolmente su corner di Valente, Radunovic rischia di combinarla grossa su un cross teso di Sala e regala un calcio d'angolo fatale agli avversari. Da qui nasce l'ingenuo fallo di Nandez su Stulac ed il conseguente penalty che rompe l'equilibrio. Brunori sfida gli spettri del passato dagli undici metri e stavolta fa centro: destro secco e preciso che spiazza Radunovic. Palermo che, sull'inerzia psicologica del vantaggio, creano i presupposti per il raddoppio sul finale di tempo: cross di Valente sul secondo palo, scarico di Gomes per il sinistro potente di Sala che sfiora l'incrocio. Prima frazione che si chiude con i rosa avanti.