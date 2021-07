Palermo, caccia al trequartista: l’imprevedibilità la nuova arma di Filippi

Il Palermo si proietta all'inizio della stagione che entrerà ufficialmente nel vivo dal 19 luglio con il ritiro di San Gregorio Magno

Il Palermo si prepara alla nuova stagione che avrà ufficialmente inizio il prossimo 19 luglio con il ritiro che si terrà in quel di San Gregorio Magno. I rosanero sono alla ricerca di una punta centrale in vista delle partenze praticamente certe di Lorenzo Lucca e Andrea Saraniti. Nel reparto avanzato prende vita l'idea del trequartista, una figura che manca all'interno della rosa e che certamente potrebbe dare più imprevedibilità in avanti. Sfumato Bombagi che si è accasato al Catanzaro, si cerca un profilo che possa garantire qualità e possa aprire ad altre soluzioni tattiche tra le quali quella del passaggio al centrocampo a 3. Il modulo, come scrive l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', «sarà la base di partenza in attesa, chiaramente, dei centravanti».