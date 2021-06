Palermo, caccia al bomber: i nomi sul taccuino. Kanoute verso l’Avellino?

Il punto sul mercato in entrata ed in uscita: il Palermo è al lavoro per costruire il Palermo che verrà

Proseguono i sondaggi in casa Palermo per l'attacco che verrà. L'ultimo nome emerso è quello di Pietro Cianci, punta di proprietà del Teramo che nel corso della scorsa stagione ha vestito le maglie di Potenza e Bari, mettendo a segno un totale di tredici gol. Il Sassuolo, però, che ha ceduto due anni proprio Cianci al Teramo, ha un diritto di recompra da poter esercitare entro il prossimo 30 giugno. Se il club neroverde dovesse decidere di versare 250 mila euro per riacquistare il centravanti classe 1996, a quel punto potrebbe inserirlo nella trattativa che porterebbe Lorenzo Lucca alla corte di Alessio Dionisi.

"Una soluzione complessa, considerando le condizioni societarie del Teramo (il presidente ha paventato la possibilità di non iscrivere il club al campionato) che potrebbero addirittura liberare Cianci a parametro zero", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Per questo motivo, il direttore sportivo Renzo Castagnini continua a seguire anche altri profili. Sul taccuino della dirigenza, anche i nomi di Gliozzi del Monza e di Manconi dell'Albinoleffe. Non arriverà in Sicilia Marotta, che nelle prossime ore - salvo inattesi colpi di scena - firmerà il contratto che lo legherà al Modena. Tra i giovani piace per la trequarti Ghisleni, giocatore Il di proprietà dell’Atalanta.

Ormai ad un passo dai rosanero è, invece, Maxime Giron: l'esterno sinistro francese, svincolatosi dal Bisceglie, firmerà un biennale in settimana. Chi potrebbe lasciare la Sicilia è anche Kanoute, in cima alla lista dei desideri dell'Avellino e di Piero Braglia, che lo ha già allenato a Catanzaro. Infine, Marong dovrebbe presto firmare il rinnovo fino al 30 giugno 2023: appena rientrerà in Italia dal Gambia, il difensore incontrerà il Palermo.