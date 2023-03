Palermo, caccia ai playoff: un solo ko in 14 gare, col Cittadella via al rush finale

Contro il Genoa un solo ko nelle ultime 14 gare. A Cittadella via allo sprint playoff

Mediagol ⚽️

Il Palermo cerca lo sprint definitivo in vista del rush finale di stagione. Dopo un avvio lento e tortuoso, da dicembre in poi la squadra guidata da Eugenio Corini ha ingranato la marcia giusta, un cammino che ha portato Brunori e compagnia ridosso della zona playoff, distante un solo punto. Un percorso leggermente rallentato nelle ultime cinque gare, dove sono stati raccolti solamente quattro punti, seppur con l’attenuante di aver impattato contro avversarie che stanno davanti in classifica rispetto ai rosanero.

Risultati, quindi, da non considerare negativi. Anzi, tutt’altro, visto che, allargando lo sguardo, si inseriscono in una striscia di gare comunque positive. L’edizione odierna del " Giornale di Sicilia" si sofferma sul Palermo che nelle ultime 14 gare ha perso una sola volta, ma nonostante ciò è ancora fuori dalla zona playoff. Il Palermo è l'unica squadra che ha perso una sola volta in queste ultime quattordici giornate, al "Ferraris" contro il "Grifone" di Alberto Gilardino. La capolista Frosinone, Genoa, Sudtirol e Pisa hanno perso due volte, Bari, Como e Cagliari addirittura tre.

Il doppio ko contro Cosenza (al "Marulla") e Venezia (al "Barbera"), che aveva fatto scivolare i rosanero al quintultimo posto con 15 punti, all’interno del gruppo è scattato qualcosa, una scintilla che ha fatto sì che tutta la squadra si ponesse nel modo giusto per iniziare a raccogliere i frutti del lavoro settimanale svolto in allenamento. Da lì in poi 23 punti ottenuti, frutto di cinque vittorie, otto pareggi e una sola sconfitta sul campo della corazzata Genoa.

Adesso dieci gare decisive per la formazione rosanero, un rush finale in chiave playoff che potrebbe portare con decisione la squadra di Corini all'interno del lotto delle contendenti per un posto con vista Serie A.