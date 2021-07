Palermo, caccia ai doppioni: certezze in difesa, falle in attacco. Le ultime

Diverse le certezze, altrettante le lacune da colmare in una rosa dalla variegata caratura tattica ma dalla scarsa profondità nei suoi interpreti

"La dirigenza è stata chiara: due giocatori per ruolo che possano essere intercambiabili, in modo da garantire il giusto ricambio a chiunque".

Il Giornale di Sicilia fa il punto della situazione per quel che concerne il calciomercato del Palermo, ponendo la lente d'ingrandimento su una vera e propria analisi della rosa di Giacomo Filippi. Tra certezze e falle nel sistema, l'organico del tecnico rosanero comincia a formarsi in vista del ritiro pre season di San Gregorio Magno - al via a partire dal 19 di luglio -, con ancora qualche nodo da sciogliere in diversi reparti. Se l'acquisto di Giron darà una valida alternativa alla corsa di Valente, mentre quello di Massolo tra i pali potrà far rifiatare Pelagotti, in difesa e sulla trequarti mancano ancora diversi tasselli per il completamento di un mosaico tattico da ricomporre.

Nel reparto arretrato, infatti, mancano almeno due pedine sul centro-sinistra, vista la permanenza di Marconi ancora in bilico e la probabile sicurezza di non disporre di Crivello e Somma che sono stati messi alla porta delle uscite. Dovranno quindi essere apportate delle modifiche al reparto arretrato, che però alla luce della permanenza di Lancini, Marong, Accardi e Peretti, non sembra essere il pacchetto più in difficoltà dell'intera rosa palermitana. Problemi più rilevanti, invece, nascono se si volge lo sguardo all'attacco, dove la rosa delle scelte di Filippi e completamente da aggiornare.

Complice il ritiro di Mario Santana, gli unici perni fissi del reparto sono al momento rimasti Silipo e Floriano - quest'ultimo si contenderebbe addirittura la fascia di capitano per la prossima stagione -, con tante partenze da mettere in contro in vista del ritiro estivo. Saraniti e Kanoutè sembrerebbero vicini all'addio, Rauti lontano dalla conferma, tanti nodi da sciogliere in un reparto che quasi sicuramente non vedrà nemmeno Lorenzo Lucca tra i suoi protagonisti. Priorità dunque del direttore sportivo RenzoCastagnini sono certamente un trequartista e un centravanti, in attesa che arrivino eventuali conferme dei possibili addii precedentemente citati.