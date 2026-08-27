Alessio Buttaro, reduce dal prestito secco al Foggia, potrebbe tornare di nuovo in terza serie. Infatti, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la Pianese avrebbe avviato una trattativa con il Palermo, che darebbe completa disponibilità alla cessione.

Si starebbe aspettando solo la risposta del calciatore classe 2002, che, dopo due mesi praticamente senza squadra, potrebbe approdare nel Girone B di Serie C.

Alessio Buttaro, fuori rosa dal Palermo già da due anni, avrebbe così di nuovo l'opportunità di confrontarsi in Serie C dopo la retrocessione con la maglia del Foggia la stagione scorsa. I satanelli sono stati poi ripescati ma il classe 2002 non è stato riscatto dalla società pugliese.