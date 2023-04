Palermo, Brunori torna al centro dell’attacco: il bomber rosa e i gol da playoff

Per Corini sarà importante ritrovare il suo bomber che, salvo sorprese, partirà dal 1' minuto in tandem con Edoardo Soleri . "Con 9 giorni di allenamenti a pieno ritmo, l’italo-brasiliano ha avuto tutto il tempo per ritrovare la forma migliore e quel riposo di cui aveva bisogno da stakanovista assoluto con 78 presenze consecutive, prima dello stop", si legge.

Brunori è il terzo giocatore che ha tirato di più in tutta la Serie B, con 82 conclusioni (meglio di lui hanno fatto solo il “mudo” Vazquez e Lapadula) e la metà circa dei gol segnati dal Palermo li ha messi a segno proprio l'attaccante ex Entella. Questo lascia intuire quanto per Corini sia stato complicato prescindere dal suo attaccante di riferimento nelle ultime due giornate di campionato (a Parma uno spezzone di gara). "Il Palermo avrà bisogno del suo bomber per capitalizzare al massimo le partite casalinghe contro Cosenza, Benevento, Spal e Brescia", chiosa il noto quotidiano.