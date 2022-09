Palermo: Brunori-Segre, dalla tentazione Frosinone alla sfida da avversari

"Brunori e Segre, dalla tentazione alla sfida da avversari". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sul match Frosinone-Palermo , in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Benito Stirpe". Una gara che Jacopo Segre e Matteo Brunori avrebbero potuto giocare "a maglie invertite". Entrambi, infatti, nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato erano finito nel mirino del club ciociaro. Ma i due affari non si sono mai concretizzati.

Brunori , d'altra parte, aveva dato priorità al Palermo sin dalla vittoria dei playoff di Serie C , dopo una stagione da assoluto protagonista con la maglia rosanero a suon di gol e prestazioni di livello. Così come il nuovo numero 8 del Palermo , con il Frosinone che provò ad inserirsi in una trattativa - quella fra i siciliani ed il Torino - ormai avanzata.

"Però, su entrambi, in Ciociaria è stato fatto un pensierino. Più di uno, forse, in un mercato che alla fine ha visto i giallazzurri e i rosanero perseguire due strade diverse. Giovani di prospettiva alla corte di Grosso, gente affermata per la categoria nel gruppo di Corini", prosegue il noto quotidiano. Sia il bomber italo-brasiliano, sia Segre, fra poco più di ventiquattro ore saranno in campo, titolari nella formazione di Eugenio Corini.