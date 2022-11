Palermo, Brunori insegue Cheddira: l’attaccante rosa a caccia del gol casalingo

Il Palermo sulle spalle di Matteo Brunori. Il centravanti rosanero ha già realizzato sei gol in questo avvio di stagione, conquistando il secondo posto con Coda del Genoa nella speciale classifica marcatori. Tre reti in casa, tre in trasferta. Questo lo score dell'italobrasiliano che non segna tra le propria mura amiche dal 9 settembre scorso in occasione della vittoria della squadra di Corini contro il Genoa di Blessin. Come sottolineato dall'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", le partite consecutive senza segnare in casa sono quattro ma, in compenso, Brunori si è sbloccato in trasferta. Con Cheddira del Bari impegnato con il Marocco a Qatar 2022, al centravanti del Palermo basterebbero tre gol per agguantarlo in testa alla classifica dei marcatori del campionato di Serie B.