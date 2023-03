Palermo, Brunori in lotta con Lapadula e Cheddira per il trono dei bomber in Serie B

Otto partite per la conquista del "Pablito". Corsa a tre entusiasmante in Serie B

"CHEDDIRA, LAPADULA, BRUNORI: PER LA A E PER IL TRONO DEL GOL".Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che punta i riflettori sulla corsa al titolo di capocannoniere dell'attuale campionato di Serie B.

Palermo, Bari e Cagliari è come se si preparassero per fare un "doppio sprint" in questo rush finale di Serie B. Oltre alla conquista della Serie A, con i pugliesi qualche gradino più avanti rispetto ai siciliani e sardi, avere in squadra il capocannoniere del torneo rappresenta una soddisfazione per il club di riferimento.

Al testa a testa tra Matteo Brunori e Walid Cheddira si è aggiunto prepotentemente Gianluca Lapadula, decisivo nelle ultime uscite del suo Cagliari, agganciando alla vetta il bomber marocchino. L'attaccante del Bari è stato tra i protagonisti della recente vittoria del Marocco contro il Brasile in amichevole, servendo l'assist decisivo per Sabiri che ha siglato il 2-1. Sembrava irraggiungibile nella classifica del "Pablito" nelle prime giornate di campionato ma Brunori prima e Lapadula poi, sono riusciti ad insediarlo. Il centravanti rossoblù rappresenta l'emblema della rinascita del Cagliari di Claudio Ranieri, risollevatosi dopo la gestione opaca di Fabio Liverani, con ben otto reti realizzate dall'ex Milan in questo anno solare 2023.

Matteo Brunori ha un gol in meno rispetto ai due, con il rammarico dei quattro rigori sbagliati in campionato. Il numero 9 del Palermo rappresenta l'unico avvolto dalla bandiera italiana in questa corsa a tre, ricordando che Lapadula ha scelto il Perù come propria Nazionale. Il capitano delle "aquile" non ha partecipato all'ultimo turno di campionato contro il Modena a causa di un infortunio in quel di Cittadella, in occasiona della splendida rete in rovesciata al tramonto del primo tempo del "Tombolato". Tuttavia, è probabile che Brunori possa recuperare già dalla prossima gara contro il Parma e che torni arruolabile dalla sfida con il Cosenza.