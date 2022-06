Palermo, Brunori fra luna di miele e mercato: il futuro del 9 è tutto da scrivere

"Il bomber si gode le meritate vacanze e il viaggio di nozze". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che fa il punto sul futuro di Matteo Brunori, tra mercato e la luna di miele con la sua Dalila. I bomber che ha portato il Palermo in Serie B è già partito per il suo viaggio di nozze negli Stati Uniti che, come dichiarato dallo stesso numero 9, passerà da New York, Los Angeles e Las Vegas fino ad arrivare al Gran Canyon e, infine, ai Caraibi. Una meritata vacanza per il numero 9 e la sua sposa, che hanno certamente vissuto dei giorni molto importanti sotto tantissimi punti di vista.