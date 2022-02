Palermo, Brunori e la cura Baldini: per il bomber caccia al record di gol in Serie C

Con la doppietta realizzata contro la Juve Stabia, la seconda consecutiva dopo Campobasso, Matteo Brunori raggiunge quota 12 gol con la maglia del Palermo. Caccia al record in rosanero per il bomber italo-brasiliano, rigenerato dalla cura Baldini

Nella sua miglior stagione disputata in Serie C con la maglia dell'Arezzo, nella stagione 2019-2020, Brunori ha realizzato tredici gol nel corso della regular season, oltre le quattro reti realizzate durante i playoff. Un totale di diciassette marcature. Con ancora tredici gare da giocare durante la stagione di Lega Pro in corso, e con un'intesa sempre più in crescita con i suoi compagni di reparto, in particolar modo con Edoardo Soleri e Nicola Valente - due dei maggiori assist man a servizio del bomber di proprietà della Juventus. Per l'attaccante italo-brasiliano non dovrebbe essere difficile raggiungere e battere il proprio record di marcature. Ad augurarselo non solo il numero 9 rosanero, ma anche il tecnico, Silvio Baldini, perché quando segna Brunori, il Palermo non perde mai.