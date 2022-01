Palermo, Brunori e Almici assenti a Marineo: out anche Marong, Peretti e Perrotta

In preparazione al match di Serie C contro il Catanzaro, il Palermo guidato da Silvio Baldini ha programmato per oggi, giovedì 20 gennaio alle 15.00, un allenamento congiunto con l'ASD Oratorio SS Ciro e Giorgio-Marineo. Assenti in 5 allamichevole

Mediagol ⚽️

Test amichevole per il Palermo del nuovo corso guidato da Silvio Baldini, che oggi giovedì 20 gennaio 2022 è impegnato nell'allenamento congiunto contro il Marineo, sul campo dell' ASD Oratorio SS Ciro e Giorgio. Assenti giustificati al primo test del Baldini 2.0 Matteo Brunori, Alberto Almici, Manuel Peretti, Marco Perrotta e Bubacar Marong, cinque dei calciatori del gruppo squadra, tra gli ultimi ad essersi negativizzati tra i rosanero che erano risultati positivi al Covid-19. Gli atleti non avrebbero ancora completato l'iter relativo ai test medici per l'ottenimento dell'idoneità sportiva.