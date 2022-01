LIVE Palermo-Marineo, primo test per i rosanero di Baldini: guarda la diretta

In preparazione al match di Serie C contro il Catanzaro, il Palermo guidato da Silvio Baldini ha programmato per oggi, giovedì 20 gennaio alle 14.30, un allenamento congiunto con l'ASD Oratorio SS Ciro e Giorgio-Marineo. Segui la diretta della gara

Mediagol ⚽️

Prosegue la marcia di avvicinamento verso al prima sfida del 2022 per il Palermo di Silvio Baldini, che lunedì 24 gennaio 2022 sfideranno il Catanzaro guidato da Vincenzo Vivarini al "Nicola Ceravolo", nel match valido per la quarta giornata di ritorno del girone C di Serie C.

Il tecnico ex toscano, che nelle ultime ore ha recuperato la totalità dei componenti della rosa a sua disposizione, dopo essersi negativizzati dalle positività al coronavirus, guiderà la compagine rosanero in un allenamento congiunto programmato per oggi 20 gennaio alle 15.00, contro l'ASD Oratorio SS Ciro e Giorgio di Marineo.

DI SEGUITO IL LIVE STREAMING DEL MATCH