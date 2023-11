Brunori: “Confronto costruttivo, abbiamo un obiettivo comune. Serie B difficile”

Momento difficile in casa Palermo. Dopo la sconfitta contro il Cittadella, sono piombate numerose critiche nei confronti di tecnico e giocatori. Troppe le sconfitte al Renzo Barbera, così come il gioco che latita. Il City Group ha deciso di confermare Eugenio Corini il quale però dovrà dare risposte a partire dalla trasferta di Terni. Matteo Brunori, capitano del club siciliano, è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” in diretta dal centro sportivo di Torretta parlando così in merito al momento delicato in casa rosanero. Ecco le dichiarazioni ufficiali: