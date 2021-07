Palermo, Broh rientra in gruppo: lavoro a parte per gli altri esuberi. Le ultime

Il centrocampista è rientrato ad allenarsi con l'intero gruppo, si pensa al momento per mere questioni numeriche. Continua il lavoro personalizzato per gli altri tre 'esuberi'

"Si apre una «breccia» tra gli esuberi. Filippi aggrega Broh al resto della squadra per il secondo giorno di allena- menti a San Gregorio Magno". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che concentra la sua attenzione sul rientro in gruppo di Jeremie Broh . Su richiesta esplicita da parte del tecnico del Palermo Giacomo Filippi , il centrocampista ex Sassuolo ha ripreso ad allenarsi a partire dalla giornata di ieri con l'intera squadra. Si pensa che ciò sia legato ad una mera questione numerica più che ad un effettivo reintegro nelle gerarchie dell'allenatore originario di Partinico. Facile pensarlo, viste e considerate le parole dello stesso Filippi che - nella prima conferenza stampa del ritiro di San Gregorio Magno - ha ribadito come il nome di Broh , per quel che riguarda gli esuberi, sia sullo stesso piano di quello di Saraniti , Somma e Crivello .

"Nel pomeriggio la squadra è torna- ta in campo, svolgendo un torello in due gruppi. Anche in questa sessione, Broh si è allenato con il resto dei compagni, mentre gli altri tre giocatori in lista di uscita hanno proseguito con un programma differenziato, come già avvenuto nel primo giorno di ritiro". Prosegue in tal modo il quotidiano, che sottolinea come la presenza del centrocampista sia stata utile a Filippi per abbozzare un 3-4-2-1 con interpreti titolari e conseguenti doppioni, con l'ex Padova che si è disimpegnato sia nel ruolo di esterno offensivo che in quello di mediano. Una presenza, quella del centrocampista, che al momento non lascia comunque presagire un reintegro in gruppo definitivo del giocatore, che ha però sicuramente dimostrato disponibilità e sacrificio a servizio della maglia rosanero.