Palermo, Broh-Crivello-Somma: chi dovrebbe restare? I tifosi hanno le idee chiare

I tifosi del Palermo hanno espresso una preferenza in merito ai tre esuberi, stando ai supporters rosanero uno di loro dovrebbe restare

In questa fase di pre campionato in casa Palermo, partendo proprio dal ritiro di San Gregorio Magno, si è verificato qualcosa di evidentemente inaspettato. La società in accordo con il tecnico Giacomo Filippi ha scelto di non puntare più su tre elementi che nella scorsa stagione, soprattutto con Boscaglia in panchina, avevano trovato tanto spazio. L'allenatore siciliano dopo un attento meeting insieme al proprio staff, ha comunicato a Michele Somma, Roberto Crivello e Jeremie Broh che non avrebbero fatto parte del nuovo progetto tecnico.