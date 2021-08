Palermo, Broh candidato a restare: la sua duttilità può convincere Filippi

Il centrocampista del Palermo, Jeremie Broh, uno degli esuberi rosanero potrebbe restare alla corte di Filippi

Il Palermo alla ricerca di un ultimo difensore per completare la rosa in vista della chiusura del calciomercato. I rosanero stanno cercando una sistemazione ai difensori Somma e Crivello che non rientrano nei piani del club, si apre invece qualche possibilità per Jeremie Broh. Il centrocampista, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', non sarà di certo una prima scelta dell'allenatore di Partinico ma potrebbe tornare utile a gara in corso anche perché può ricoprire diversi ruoli. Al momento c'è un solo slot libero dopo la cessione di Kanoute, nella trattativa il Palermo aveva provato a chiedere il cartellino del palermitano Silvestri senza fortuna. Potrebbe tornare in auge il nome di Perrotta che è sempre più lontano da Bari, non è però da ritenere impossibile qualche colpo dell'ultimo minuto.