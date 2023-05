Palermo-Brescia, superata quota 30mila al “Barbera”: il dato sui biglietti venduti

La sfida tra Palermo e Brescia, ultima giornata del campionato di Serie B, è in programma questa sera al “Renzo Barbera”.

Poche ore e sarà Palermo-Brescia , match in programma venerdì 19 maggio alle 20:30 allo Stadio "Renzo Barbera" e valevole per la trentottesima giornata del campionato di Serie B .

Le "Rondinelle", a caccia di punti salvezza, proveranno a giocarsi il tutto per tutto, mentre la formazione di Eugenio Corini è padrona del proprio destino: in caso di vittoria, infatti, sarà matematico l'accesso ai playoff. Una sfida delicata, una vera e propria "finale". Per l'occasione, sono già 30.775 gli spettatori previsti al "Barbera" nell'ultimo atto della regular season. Questo è il dato sui titoli venduti raccolto fin qui, con il record dei 28mila contro il Frosinone già superato.