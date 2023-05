Palermo-Brescia, sfondata quota 20mila al “Barbera”: il dato sui biglietti venduti

Quest il dato sui biglietti venduti ad oggi, martedì 16 maggio, per il match tra Palermo e Brescia, valido per la trentottesima giornata di Serie B e in programma venerdì alle 20:30.

Prosegue la marcia di avvicinamento verso il match tra Palermo e Brescia, in programma venerdì 19 maggio alle 20:30 al "Renzo Barbera" e valida per la trentottesima giornata di Serie B. Le "rondinelle" dovranno giocarsi il tutto per tutto, mentre la formazione di Eugenio Corini è padrona del proprio destino ed in caso di vittoria sarà matematico l'accesso ai playoff.