Palermo-Brescia, quote bookmakers: rosa favoriti al “Barbera”. X e segno 2…

Le quote dei bookmakers del match Palermo-Brescia, in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Renzo Barbera".

E' tutto pronto per la sfida tra Palermo e Brescia, valevole per la trentottesima ed ultima giornata di Serie BKT 2022-2023, in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Renzo Barbera". Archiviata la sconfitta rimediata sul campo del Cagliari, la squadra di Eugenio Corini - che occupa attualmente l'ottavo posto - dovrà conquistare l'intera posta in palio per avere la matematica certezza di accedere ai playoff.