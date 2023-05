Palermo-Brescia, Mutti: “Rondinelle? Andare in C uno smacco. Corini vuole i playoff”

Le parole dell'ex tecnico del Palermo, Bartolo Mutti in vista del match di Serie B tra la compagine rosanero ed il Brescia

⚽️

Bortolo Mutti, ex allenatore del Palermo e del Bari tra le altre, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TuttoB soffermandosi sulla prossima sfida del campionato di Serie BKT - tra la compagine rosanero ed il Brescia di Gastaldello - in programma venerdì alle 20.30 al 'Renzo Barbera'. Di seguito, le sue parole:

Mister, si metta per un attimo nei panni di Corini: quanto è difficile preparare una partita così importante sapendo che in caso di vittoria si rischia di condannare alla retrocessione la squadra della propria città? "Penso che per Corini la priorità sia portare i rosanero ai playoff, al di là del passato e della sua brescianità. In questo momento completare il percorso vorrebbe dire tanto, per lui e per il Palermo, per cui non vedo grandi difficoltà".

Nella sua lunga carriera si è mai trovato in una situazione del genere? "Quando allenavo il Palermo mi trovai ad affrontare una partita molto delicata contro il Cosenza al 'San Vito'; in quel caso però la priorità era la salvezza dei rossoblù, noi invece eravamo relativamente tranquilli. Pertanto quella sfida non ricalcava sicuramente l'importanza che ha Palermo-Brescia di venerdì".

Che partita sarà e cosa potrebbe fare la differenza? "Mi aspetto una gara nella quale gli equilibri si prestino ad essere rotti dalle giocate dei singoli. Credo però che l'organizzazione e le individualità offensive del Palermo siano, almeno potenzialmente, in grado di determinare la sfida".

Lei ha giocato a Brescia e, come detto poc'anzi, allenato il Palermo: per chi tiferà? "Difficile fare differenze... Sicuramente in questo frangente il Brescia ha tutta la mia solidarietà perchè retrocedere in Serie C, per una piazza così importante, sarebbe un grandissimo smacco. La situazione delle rondinelle è molto delicata, in quanto un'eventuale sconfitta al 'Barbera', qualora il Perugia dovesse battere il Benevento già retrocesso, risulterebbe fatale. Saranno 90' da brividi. Staremo e vedere quello che succederà...".