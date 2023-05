Palermo-Brescia, multati entrambi i club dal Giudice Sportivo: ecco il motivo

Palermo e Brescia si sono sfidate venerdì diciannove maggio a partire dalle ore 20.30 allo stadio 'Renzo Barbera' per il match valido per la 38a giornata del campionato di Serie B . Durante questa importante sfida per il destino delle due squadre, le due tifoserie presenti si sono scontrate a distanza con lancio di fumogeni e seggiolini. Al netto di quanto accaduto, il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare sia la società rosanero che quella lombarda con un ammenda di 15mila euro. Di seguito, il comunicato ufficiale:

“Per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato seggiolini divelti verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, in relazione alla gravità del fatto potenzialmente pericoloso; per avere, inoltre, lanciato un petardo e due fumogeni sul terreno di giuoco che causava l’interruzione del giuoco per pochi secondi”, mentre per il club bresciano la sanzione è di 8mila euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato seggiolini divelti verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, in relazione alla gravità del fatto potenzialmente pericoloso”.