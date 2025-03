Palermo-Brescia, i convocati di Dionisi: torna disponibile Nikolaou

I convocati del tecnico rosanero per la sfida contro il Brescia

Sono stati diramati i convocati per la sfida contro il Brescia: rientra Nikolaou dall'infortunio e tornano a disposizione Diakitè e Ceccaroni dopo la squalifica. Ancora out Henry, Di Mariano, Gomis e Di Bartolo per infortunio. Fuori anche capitan Brunori dopo l'ammonizione che ha fatto scattare la diffida nell'ultimo match.