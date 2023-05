Palermo-Brescia, “Barbera” vicino al record stagionale: il dato spettatori

Tra esattamente due giorni sarà Palermo-Brescia , match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie B, in programma venerdì 19 maggio alle 20:30. Dopo la sconfitta contro il Cagliari , i rosanero hanno comunque mantenuto la zona playoff e adesso, nell'atto finale della regular season, sono padroni del proprio destino. Di fronte ci sarà un Brescia a caccia di punti salvezza.

Intanto cresce la febbre in città tra i tifosi, che accorreranno in massa per il match contro le rondinelle. Come comunicato dal club di Viale del Fante, al momento si prevedono 26.189 spettatori sugli spalti del "Barbera". Il dato è maggiore rispetto alle ultime tre gare in casa contro Benevento, Spal e Cosenza, e si avvicina al record stagionale di 27.846 presenze registrate contro il Frosinone.