Palermo-Brescia 2-0: rosa show al Barbera! Perla Brunori e sigillo Tutino per Corini

PRIMO TEMPO - Resa dei conti. Palermo che vede la porta dei playoff ad un tiro di schioppo, per spalancarla deve battere il Brescia al Barbera. Rondinelle alla disperata caccia di punti salvezza, una sconfitta al cospetto della compagine rosanero potrebbe spedire direttamente la squadra di Gastaldello in Serie C senza il salvagente dei playout. Notte da brividi nella pancia di Viale del Fante, novanta minuti che valgono una stagione. Per l'appuntamento decisivo, il tecnico di Bagnolo Mella opta per il consueto 3-5-2 elastico, ormai abito tattico consueto per oltre trequarti di stagione. Pigliacelli tra i pali, Mateju, Nedelcearu e Bettella a comporre il pacchetto difensivo, Buttaro e Sala esterni a tutta fascia nelle rispettive corsie. Gomes schermo davanti la retroguardia, Verre e Segre intermedi con licenza di cucitura e inserimento, Tutino a supporto del bomber Brunori in avanti. Pronti via, Brunori si conferma pietra miliare della formazione di Corin: Tutino lo pesca in area di rigore, il bomber rosa converge e scarica un magnifico destro che si insacca imparabilmente all'incrocio dei pali. Barbera in estasi e Palermo subito in vantaggio. Rosa che spingono sulle ali dell'entusiasmo, Verre giganteggia in slalom in mezzo al campo ed innesca la cosa sulla fascia di Buttaro, cross velenoso del numero 25 e Andrenacci alza in corner. Brescia che prova a reagire, prima le rondinelle reclamano un rigore per un tocco di mano fortuito di Nedelcearu, poi spaventano Pigliacelli con un destro a giro di Aye che non trova la porta. Palermo che risponde da par suo, continuando a tessere trame lineari, armoniose ed incisive: triangolo tra Verre e Sala sul binario macino e cross teso dell'ex Crotone, Tutino e Brunori mancano di un soffio l'appuntamento con il raddoppio. Entrambi si rifanno poco dopo, ripartenza letale ispirata da Gomes e condotta da Brunori, percussione sul fronte sinistro e splendido assist per il tap-in vincente di Gennaro Tutino. Due a zero e compagine di Corini padrona del campo nel tripudio rosanero del Barbera. Maresca annulla il tris di Tutino per una posizione di offside. La prima frazione si chiude con il Palermo forte del doppio vantaggio che tracima su un Brescia incapace di imbastire una reazione efficace.