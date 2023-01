Palermo, Breda: “Verre in Serie B fa la differenza, cammino Brunori? Dico la mia…”

Del calciomercato in chiave Serie B e non solo si è espresso l'ex centrocampista e capitano della Salernitana , oggi tecnico, Roberto Breda . L'ex allenatore di Reggina , Ternana , Perugia e Pescara , tra le altre, nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di TMW ha trattato diverse tematiche relative al torneo cadetto. Di seguito le sue dichiarazioni.

CALCIOMERCATO IN SERIE B -“Nel torneo cadetto si fa sempre un mercato funzionale, con operazioni interessanti come quella di Moreo al Pisa. È un mercato che da modo di vedere trasferimenti intelligenti, come Verre, che potrebbe fare la differenza in categoria”.