Palermo, Boscaglia tra infortuni e scelte a sorpresa: l’undici titolare cambia sempre

“Infortuni e scelte a sorpresa, la formazione cambia sempre”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori sulle scelte di Roberto Boscaglia in questo avvio di stagione. Il tecnico del Palermo “fatica a trovare la giusta formula”, ruotando gli uomini a disposizione, anche a partita in corso. Ma non solo; l’allenatore ex Trapani, complici i numerosi infortuni, continua anche a cambiare modulo: domenica scorsa è tornato al 4-2-3-1, accantonando il 3-5-2 una volta rientrati i due esterni mancini Crivello e Corrado.

Tuttavia, non sono mancati gli uomini a cui Boscaglia ha dato fiducia quasi incondizionata (Valente, Rauti e Lucca su tutti), con il tecnico che – invece – ha lasciato ancora una volta in panchina un senatore come Floriano e un attaccante d’esperienza come Saraniti, oltre ad Accardi e Martin che “sembrano aver perso posizioni nelle gerarchie di una squadra che non riesce a trovare la propria identità”, scrive il noto quotidiano.