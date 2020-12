Palermo, Boscaglia può sorridere: da Somma a Palazzi, il tecnico ritrova tre cardini

“Somma, Palazzi e Valente, il Palermo ritrova 3 cardini”.

Titola così l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Michele Somma, Andrea Palazzi e Nicola Valente: tre storie diverse legate da un filo conduttore. Essere tornati nuovamente tra i titolari da poco dopo un periodo di stop. I tre punti conquistati domenica pomeriggio contro la Casertana sono frutto anche delle singoli prestazioni offerte in occasione della sfida valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C.

“Somma comanda i movimenti della linea difensiva, Palazzi dà ritmo con i cambi di gioco e Valente con i suoi affondi sforna cross per i centravanti”, si legge. Gli automatismi e le tracce codificate sono certamente da migliorare, anche perché i tre non sono ancora al top della condizione, ma il Palermo potrebbe costruire la propria risalita su questo asse. “Per il modo di giocare di Boscaglia, aggressivo, molto alto e veloce, questi tre giocatori potrebbero diventare la chiave di volta”, prosegue la Rosea. Tre pedine utili per il definitivo salto di qualità.