Palermo, Boscaglia e la dedica ai tifosi: il messaggio social del tecnico rosanero

Il Palermo è tornato alla vittoria dopo cinque turni di astinenza.

La vittoria per 3-1 sul Bisceglie, arrivata in rimonta, ha riacceso gli animi dei tifosi che nelle ultime settimane erano chiaramente delusi per i risultati ottenuti. La doppietta di Lorenzo Lucca e la rete di Luperini ha riportato il sorriso anche a mister Roberto Boscaglia che nel corso della conferenza stampa post gara ha avuto parole dolci nei riguardi dei supporters rosanero. Il tecnico gelese ha ringraziato i tifosi per il perenne supporto e sulla propria pagina Instagram ha voluto dedicargli un pensiero.