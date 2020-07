Palermo, bomba d’acqua in città: il messaggio di solidarietà di Amauri

Circa due ore di pioggia incessante, Palermo sommersa dall’acqua, il caos e la tragedia sfiorata.

È quanto successo ieri pomeriggio nel capoluogo siciliano: una bomba d’acqua ha colpito la città di Palermo riversandosi principalmente nella nota zona Uditore/Via Leonardo Da Vinci. L’arteria principale della città, Viale Regione Siciliana, sommersa dall’acqua, più precisamente sotto i cavalcavia di Viale Lazio-Via Leonardo Da Vinci. L’acqua accumulatasi nel sottopassaggio ha raggiunto i 6/7 metri d’altezza, inondando interamente la strada e sommergendo auto, moto e camion abbandonate dagli autisti che si trovavano lì in quel momento. Soltanto oggi, dopo circa 24 ore, la situazione sta tornando lentamente alla normalità. Le autorità competenti hanno lavorato tutta la notte e durante tutta la giornata odierna per poter svuotare del tutto la strada del cavalcavia.

Intanto, la notizia ha fatto il giro del mondo arrivando fino in USA. L’ex noto attaccante del Palermo, Amauri, così come tanti ex e attuali calciatori rosanero, ha voluto mandare un messaggio di solidarietà al capoluogo siciliano, città alla quale è rimasto molto legato. “Forza amici miei, forza Palermo“, ha scritto il bomber pubblicando una stories sul proprio profilo Instagram.