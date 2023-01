Palermo, Bigon consulente del City Group: tre le trattative insieme a Rinaudo

L'ex direttore sportivo di Napoli ed Hellas Verona, che in Veneto ha lavorato con l'attuale direttore generale ed amministratore delegato del club di viale del Fante Giovanni Gardini, darà il suo apporto anche agli ultimi quindici giorni di calciomercato del Palermo. Ma la consulenza di Bigon col City Football Group non intaccherà l'attuale organigramma della società rosanero, con Leandro Rinaudo confermato nel ruolo di direttore sportivo. "Entrambi sono al lavoro per chiudere tre trattative", prosegue il noto quotidiano: Tutino dal Parma (l'attaccante classe 1996 martedì sarà in città), Verre dalla Sampdoria e Martella dalla Ternana.