Palermo, Bettella pronto all’esordio: contro l’Ascoli chance per l’ex Monza

Sarà assente Ivan Marconi , assente forzato dopo il turno di squalifica rimediato dal giudice sportivo a causa dell’espulsione di Bari. Per Bettella si prospetta un esordio da titolare con la maglia del Palermo - riporta l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Bettella , è sbarcato nel capoluogo siciliano giusto qualche ora dopo la partenza dei suoi compagni alla volta di Bari . Al rientro della squadra, ha svolto il suo primo allenamento in gruppo e Corini lo ha subito gettato nella mischia con tutti gli ultimi arrivati, Francesco Di Marian o e Leo Stulac . E' chiaro che il tecnico intenda integrare il prima possibile gli innesti giunti in città in questi giorni, tutti e tre con urgenze diverse tra loro. L’inserimento di Bettella nell’undici di partenza è inevitabile per questioni numeriche, mentre gli altri due neo-rosanero diventano fondamentali per il cambio di modulo - scrive il noto quotidiano.

Con l'assenza forzata di Ivan Marconi, i centrali mancini sono praticamente esauriti e le alternative rispondono ai nomi di Edoardo Lancini, Michele Somma e Manuel Peretti. Due esuberi e uno che per caratteristiche gioca parecchio col destro, anche per avviare l’azione. Vedere dunque all'opera sabato sera l’ex Monza è più che un'ipotesi. Il centrale di difesa non viene da due stagioni semplicissime e poco più di un mese fa ha fatto tremare lo staff monzese per un infortunio alla caviglia rimediato in amichevole col Bellinzona, ma alla fine si è trattato solo di una distorsione e già dal primo giorno a Boccadifalco ha lavorato con i nuovi compagni. Alla prima esercitazione tattica, Corini lo ha messo sul centrosinistra della linea a quattro. Dove solitamente gioca Marconi e dove sabato, contro l'Ascoli al "Barbera", toccherà a lui far coppia con Nedelcearu. Con l’obiettivo di conquistarsi sul campo la conferma in quel ruolo - conclude il GdS.