Palermo, Bereszynski: “Non potevo immaginare debutto più bello. L’estate da svincolato…”

"Non potevo immaginare debutto più bello. Entrare in campo per la prima volta da titolare con questa maglia in un giorno così importante è stato emozionante. Quando senti lo stadio pieno, vedi i colori rosanero ovunque e percepisci quanto la città ami la sua squadra, capisci subito che qui il calcio è qualcosa che va oltre i novanta minuti. Vincere in una giornata così storica ha dato un valore speciale a tutto, è stato come un piccolo segno del destino. Non è semplice - continua il numero 19 - per un calciatore vivere un’estate da svincolato. Mi sono allenato da solo, mantenendo la fiducia, ma dentro senti sempre quella fiamma che aspetta di riaccendersi. Palermo? Ho avuto subito ottime sensazioni, una società top con il City Football Group, un progetto ambizioso, una piazza calda. Non ci ho pensato due volte, ho detto sì con entusiasmo perché sentivo che poteva essere una nuova e bellissima avventura. Inzaghi mi ha definito uno dei capitani? Le sue parole mi hanno fatto molto piacere, il mister trasmette passione ogni giorno, pretende tanto, ma dà ancora di più in termini di motivazione. Ci rispettiamo molto. Io cerco di mettere la mia esperienza al servizio del gruppo, di essere un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Qui a Palermo voglio dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere il suo sogno, questa città lo merita. E ovviamente tornare in Nazionale sarebbe un grande orgoglio, è sempre il sogno di ogni calciatore, e finché avrò energie e motivazioni continuerò a inseguirlo", ha concluso il difensore polacco.