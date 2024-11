Palermo, Beppe Accardi: “i rosanero devono trovare la loro dimensione”

Accardi ha parlato della giornata di Europa League soffermandosi sui momenti totalmente diversi delle due squadre della capitale: "“La Lazio sta facendo bene e sono contento per il suo allenatore, finalmente Baroni sta raccogliendo i frutti che non aveva mai raccolto. La Roma ? Non dobbiamo chiederci cosa succede oggi ma negli ultimi anni a parte quando hanno vinto i campionati. Ci sarà un motivo se una piazza come Roma ha vinto poco. Può esserci qualsiasi allenatore, da Juric a De Rossi fino a Mourinho , ma se manca una società che gestisca le cose nel modo ideale questo è il risultato".

SERIE B

Il procuratore ha infine parlato della Serie B con focus sui rosanero: "Il Palermo ha bisogno di trovare la propria dimensione, è una società gestita in maniera diversa dai canoni normali. Come la Roma deve trovare stabilità. Zamparini era riuscito a trovare un equilibrio perché comandava insieme a Rino Foschi, poi Sabatini o Perinetti. Ma a gestire c’erano sempre due persone e non tante teste. Quando arriva un colosso come un City Group che vuole esportare il suo stile lavorativo in una città come Palermo ci vuole più tempo. Quando la macchina inizierà a girare, ci divertiremo. Il Cittadella? Ha dimostrato di avere questi colpi. Alla fine delle storie arriva sempre dove deve arrivare. Qualche anno fa ha rischiato di andare in A. In B puoi vincere e perdere contro tutti".