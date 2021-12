Palermo-Bari, Terlizzi: “Ecco che match mi aspetto, la mia su Brunori. E i tifosi…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex difensore del Palermo poco prima del fischio d'inizio della sfida contro il Bari

"Mi aspetto una gara importante. I tifosi faranno la loro parte, il Palermo credo che avrà una spinta in più. Il derby è sempre una partita particolare, non la vince mai chi è più forte. Il Palermo ha davanti oggi una squadra fatta da grandi calciatori. Queste sono partite che si preparano da sole. Le armi del Palermo oggi devono essere intensità e agonismo per far vedere che possono tenere testa al Bari. Brunori? Se è in giornata è un un giocatore importante - ha detto Terlizzi -. Bisogna sperare che in queste partite faccia bene come al suo solito. Il Bari non deve abbassare la guardia, hanno una squadra di giocatori che appartengono a categorie superiori. Il campionato è ancora lungo, una piazza come Bari si merita di stare in palcoscenici importanti. E' una squadra che ha mostrato pochi punti deboli, il fattore dell'entusiasmo li aiuta a mascherare i punti deboli. Il Palermo deve lavorare da reparto, da squadra compatta cedendo meno campo possibile. Palermo è una piazza che merita, in Serie B ci puoi andare anche tramite i play off. L'importante è restare il più in alto possibile. Pubblico del Barbera importante, la squadra può beneficiarne. Il reparto offensivo credo possa essere la chiave di questa partita".