Palermo-Bari, sarà primato stagionale: in diecimila al “Barbera” per la capolista?

Nel pomeriggio di ieri è stata raggiunta quota 5.300 tagliandi venduti per assistere alla sfida tra Palermo e Bari

"Ottomila al Barbera per la capolista, è primato stagionale". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla sfida tra Palermo e Bari , in programma alle ore 14:30 allo Stadio "Renzo Barbera". Nel pomeriggio di ieri, infatti, è stata raggiunta quota 5.300 tagliandi venduti . Ragion per cui, contando anche gli abbonati, verrà superato il record di presenze raggiunto fin qui con l' Avellino .

"I numeri chiaramente non sono da partita delle grandi occasioni, ma almeno la statistica sul pubblico avuto al 'Barbera' in questo campionato si può aggiornare con un nuovo record", si legge. In questa stagione, il Palermo ha superato i settemila spettatori soltanto in due occasioni: contro gli uomini di Piero Braglia (con 7.689 tifosi al "Barbera") e contro il Potenza (con 7.401 presenti). Sopra la media anche l'affluenza registrata in occasione di Palermo-Paganese (6.673 spettatori), Palermo-Monopoli (6.407 spettatori) e Palermo-Latina (6.091 spettatori all’esordio in campionato, con lo stadio aperto al 50% della capienza).