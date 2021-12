Palermo-Bari, niente promozioni del club rosa: lo scontro diretto a “prezzo pieno”

Il Palermo di Giacomo Filippi si appresta a sfidare il Bari di Michele Mignani nel match valido per la 19a giornata del Girone C di Serie C

Mediagol (nic) ⚽️

"Niente promozioni, niente sconti. Dopo la disfatta del derby, il Palermo non propone nulla per cercare di attirare i tifosi allo stadio nel big match col Bari. Biglietti a prezzo pieno, con la sola eccezione per chi sabato donerà sangue allo stadio presso la postazione Fratres. In quel caso, è previsto un tagliando omaggio in tribuna", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" focalizzando la propria attenzione sul prezzo dei taglianti per accedere al "Renzo Barbera" in occasione del big match valido per la 19a giornata del Girone C di Serie C.

Le iniziative lanciate contro Avellino e Monopoli non hanno sortito l'effetto sperato e, pertanto, il club siciliano ha optato vendere i biglietti per la sfida contro il Bari ai canonici prezzi (LEGGI QUI). Il record stagionale è di 7.689 spettatori ed è stato registrato proprio in occasione della sfida contro gli Irpini. Un numero comunque molto lontano dalla media di pubblico avuta in Serie D.

"E dire che il club viene dalla «lezione» di Catania, dove nonostante le difficoltà economiche, si è scelto di ridurre i prezzi dei tagliandi per una partita che avrebbe comunque attirato allo stadio il pubblico delle grandi occasioni", chiosa il noto quotidiano.