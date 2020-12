Palermo-Bari, lite Odjer-Antenucci: altro caso di razzismo? Ecco le due versioni

Attimi di tensione nel finale di Palermo-Bari.

Nei minuti di recupero della sfida andata in scena ieri sera allo Stadio “Renzo Barbera”, Moses Odjer si è precipitato verso la panchina, reclamando un insulto razzista a suo carico da parte di Mirco Antenucci. “Noi non abbiamo sentito, ma Odjer si lamentava per alcune cose dette da Antenucci, razziste. Antenucci ha giurato che non si sarebbe mai permesso, che ha detto un altro tipo di offesa. L’arbitro non ha sentito e mi ha detto che se lo avesse sentito non ci avrebbe pensato due volte a mandarlo fuori”, ha dichiarato a tal proposito il tecnico Roberto Boscaglia nel post-partita.

Nel dettaglio, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Repubblica-Palermo’, il centrocampista del Palermo ha raccontato al quarto uomo Luca Angelucci di Foligno di avere sentito l’avversario dirgli ‘negro di m…’. Diversa la versione dell’attaccante del Bari che ha ammesso l’insulto, ma assicurando di aver detto ‘pezzo di m…’. Né il direttore di gara, né i componenti della panchina rosanero hanno però sentito l’insulto in questione, con il vice di Boscaglia, Filippi, espulso per aver protestato troppo vivacemente. “Sono cose che rimangono lì – ha proseguito l’allenatore gelese -. Non ho motivo di non credere ad Antenucci, né ad Odjer. Sono però cose da condannare sia in campo che fuori”.

“Non mi sono accorto di nulla – ha, invece, spiegato Crivello -. Tanti in campo hanno detto che Antenucci non è uno che usa questa frase. Ma non credo nemmeno che Odjer si sia inventato una cosa del genere. Il razzismo è una piaga della vita e non solo nel calcio. C’è ed è un problema”.

Intanto, al termine del match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, Odjer ha voluto dedicare un pensiero ai tifosi che hanno espresso vicinanza e solidarietà al calciatore: “Voglio dedicare un pensiero a tutti i miei tifosi che in queste ore mi stanno scrivendo tanti messaggi di affetto. A tutti loro voglio dire grazie dal profondo del mio cuore. Peace”, ha scritto il classe 1996 sul proprio account Instagram.