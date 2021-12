Palermo-Bari, le pagelle dei quotidiani: Soleri lotta, De Rose non si accende

Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori del Palermo e al tecnico Giacomo Filippi

Il Palermo non riesce nell'intento di tornare a vincere dopo la sconfitta rimediata sul campo del Catania. La sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C-Girone C è terminata con il risultato di 0-0. Un deludente ed amaro pareggio a reti bianche ottenuto nonostante la superiorità numerica, con i rosanero che adesso si trovano al terzo posto a quota 33 punti in coabitazione con la Turris, a -8 dalla capolista. Una prestazione tutt'altro che brillante, quella offerta dall'intera squadra, sterile e poco lucida.