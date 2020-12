Palermo-Bari, le pagelle dei quotidiani: Lucca il migliore, Palazzi senza… luce

Uno a uno. E’ questo il risultato finale maturato ieri sera fra le mura amiche dello Stadio “Renzo Barbera”.

La compagine rosanero, in occasione della sfida contro il Bari – valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C – ha conquistato un punto grazie ad un tiro-bomba di Lucca al minuto 88. Il classe 2000 si è inventato una punizione praticamente perfetta: un destro secco e potentissimo da oltre 25 metri che ha spiazzato Frattali. Una vera e propria prodezza balistica che ha tolto le castagne dal fuoco al tecnico Roberto Boscaglia.

Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori rosanero e al coach gelese.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pelagotti 5.5, Accardi 6.5, Somma 6, Marconi 6, Crivello 6, Odjer 6.5, Palazzi 5.5, Luperini 5.5, Kanoute 6, Rauti 6.5, Saraniti 5.5, Lancini 6, Floriano 6, Silipo 6, Valente 6, Lucca 7; Boscaglia 6.

CORRIERE DELLO SPORT

Pelagotti 5.5, Accardi 7, Somma 5.5, Marconi 6, Crivello 6, Odjer 6, Palazzi 5.5, Luperini 5.5, Kanoute 5.5, Rauti 6, Saraniti 5.5, Lancini 6, Floriano 5, Silipo 5.5, Valente 6, Lucca 6.5; Boscaglia 6.

GIORNALE DI SICILIA

Pelagotti 6, Accardi 7, Somma 5.5, Marconi sv, Crivello 6.5, Odjer 6, Palazzi 5.5, Luperini 6, Kanoute 6.5, Rauti 7, Saraniti 5.5, Lancini 6, Floriano 5, Silipo 5, Valente sv, Lucca 7.5; Boscaglia 6.5