Palermo-Bari, il doppio ex Grosso: “Piazze importanti, torneranno dove meritano”

Domenica il big match del girone C di Serie C tra Palermo e Bari. Il doppio ex Fabio Grosso, attuale allenatore del Frosinone, rivive ricordi indelebili del suo percorso professionale da calciatore e allenatore, con un passato da entrambe le parti

"Sono due piazze in cui sono stato benissimo, a cui auguro di risalire il prima possibile". Esordisce così Fabio Grosso, tecnico del Frosinone con un passato molto diverso tra Palermo e Bari. Il campione del mondo 2006 si è consacrato nel calcio che conta proprio con la compagine rosanero, in cui ha militato per due stagioni e mezzo tra il 2004 e il 2006, collezionando 90 presenze e due reti.

Anni di ricordi indelebili a Palermo per il laterale sinistro, che dimostra tutta la sua gratitudine alla città siciliana: "A Palermo sono stato per tre anni, ero giovane. I ricordi sono indelebili, ho vissuto stagioni bellissime in una piazza calda e ci siamo tolti tante soddisfazioni".

Ma c'è anche il Bari tra le tappe del percorso calcistico di Fabio Grosso, questa volta da allenatore. Nel capoluogo pugliese l'ex Juventus ha vissuto la prima esperienza da allenatore, prima da vice e poi in Primavera. Finalmente la Serie B, nella stagione 2017-18 e l'approdo ai playoff, in cui il Bari venne eliminato al primo turno preliminare contro il Cittadella: "Mi hanno accolto bene, ho bei ricordi. Si tratta di una piazza molto calorosa, sono stato contento di quello che abbiamo fatto. Purtroppo il finale non è stato quello che tutti avevamo sognato".

Infine un augurio finale per entrambe le squadre, che domenica 19 dicembre si sfideranno al "Renzo Barbera" alle ore 14:30, nel big match della diciannovesima giornata del girone C di Serie C. Conclude così il tecnico ciociaro, come riportato da "La Casa di C": "Spero possano tornare presto dove meritano, faccio un grande in bocca al lupo a entrambe".