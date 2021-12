Palermo-Bari, i precedenti: otto confronti a dicembre e rosanero imbattuti

La sfida tra Palermo e Bari è in programma alle ore 14:30 allo Stadio "Renzo Barbera": i precedenti sorridono ai rosanero

"A dicembre, Palermo-Bari (o Bari-Palermo) ha più repliche dei classici natalizi in tv". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sul big-match in programma alle ore 14:30 allo Stadio "Renzo Barbera". Anche lo scorso anno, infatti, Palermo e Bari si sono sfidate nel capoluogo siciliano a pochi giorni dalle festività. Era il 23 dicembre e la partita terminò con il risultato di 1-1, alla luce delle reti messe a segno nel primo tempo da Eugenio D'Ursi e al minuto 88 da Lorenzo Lucca su punizione. Ma non solo... "Pure in passato lo scontro tra le due squadre si è disputato... sotto l’albero", si legge.

Per ben sette volte, otto con quella di oggi, Coppa Italia inclusa. Nel 2017, l'ultimo confronto in Serie B: era il 10 dicembre e al "San Nicola" finì 3-0 per il Palermo con gol di Rispoli, Trajkovski e Coronado. Ed era dicembre anche quando i galletti e i rosanero si affrontarono per l'ultima volta in Serie A. Era il 2011, sei giorni prima di Natale, e quella sfida terminò con il risultato di 1-1. "In assoluto, quando Palermo e Bari si affrontano a dicembre, il bilancio sorride ai rosanero", prosegue il noto quotidiano. Due le vittorie conquistate dalla compagine siciliana, cinque i pareggi, senza mai rimediare sconfitte.