Palermo-Bari, espulso Terranova per fallo su Soleri: galletti in 10

Bari in 10 dopo l'espulsione del difensore Emanuele Terranova per fallo da ultimo uomo su Soleri

Cartellino rosso per Terranova che ha commesso fallo da ultimo uomo su Soleri che si era involato in contropiede. Bari in dieci uomini, nervosismo al "Barbera". Calcio di punizione per il Palermo dal limite dell'area di rigore del Bari, Dall'Oglio calcia ma Frattali non si fa sorprendere.