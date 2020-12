PALERMO-BARI, DUBBI E SCELTE DI BOSCAGLIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Palermo cerca il “bis” nel match in programma mercoledì pomeriggio contro il Bari.

Dopo il convincente successo interno contro la Casertana, la compagine rosanero vuole continuare a sfruttare l’effetto “Barbera”. Lì, dove ha collezionato la maggior parte dei punti raccolti fin qui. Alle ore 15, nel capoluogo siciliano, andrà in scena la sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. L’ultima partita del 2020, prima della sosta invernale. Dopo il turno infrasettimanale, infatti, per il gruppo squadra ci sarà una pausa dalle attività di otto giorni consecutivi.

Reduci dal pareggio maturato a Vibo Valentia, Alberto Pelagotti e compagni hanno portato in dote dalla trasferta in terra calabra appena un punto nonostante la superiorità numerica, sprecando un’altra importante chance e non dando continuità al successo della precedente giornata.

Roberto Boscaglia e il suo staff dovranno fare a meno ancora una volta di Almici e Corrado. L’esperto esterno basso ex Hellas Verona, costretto ai box per circa due mesi, è alle prese con un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale e con bone bruise del compartimento esterno. L’esterno classe 2000, invece, nonostante sia tornato a disposizione del tecnico in occasione della sfida contro la Vibonese, non sarà convocato, come annunciato dallo stesso Boscaglia nel corso della conferenza stampa pre-gara.

Al cospetto degli uomini di Gaetano Auteri, il coach ex Trapani confermerà l’ormai consueto 4-2-3-1. Medesimo dispositivo tattico che dovrebbe presentare alcune novità per quanto concerne la scelta degli interpreti. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell’allenatore.

Nulla cambia tra i pali. Davanti a Pelagotti, Somma e Marconi formeranno il tandem di centrali difensivi, mentre Accardi e Crivello agiranno da esterni bassi. Odjer e uno tra Luperini e Palazzi formeranno il binomio di interni in zona nevralgica. Kanoute e Floriano saranno con ogni probabilità gli estremi di un tridente offensivo che avrà in Rauti il perno centrale, con Silipo che scalpita per una maglia. Infine, Saraniti tornerà ad agire da unico terminale di riferimento del reparto avanzato.

Ecco le probabili formazioni del match tra Palermo e Bari.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Somma, Marconi, Crivello; Odjer, Palazzi (Luperini); Kanoute, Rauti, Floriano; Saraniti.

Allenatore: Roberto Boscaglia.

Indisponibili: Almici, Corrado.

Squalificati: nessuno.

Bari (3-4-3): Frattali; Celiento (Ciofani), Sabbione, Di Cesare; Ciofani, Maita, De Risio (Lollo), D’Orazio; Marras, Antenucci, D’Ursi.

Allenatore: Gaetano Auteri.

Indisponibili: Citro, Minelli.

Squalificati: Montalto.