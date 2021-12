Palermo-Bari, domani Filippi in conferenza stampa: dichiarazioni live su Mediagol.it

Il tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, alla vigilia della sfida del "Barbera" contro il Bari, in programma domenica 19 dicembre alle 14.30, valevole per la 19^ giornata di Serie C

Archiviato il deludente ko di Catania, per i rosanero è tempo di tornare in campo: poco più di quarantotto ore e sarà Palermo-Bari. Prosegue, dunque, la marcia di avvicinamento alla big match contro la capolista del girone C di Serie C guidata da Michele Mignani, squadra, quest'ultima, reduce dal successo interno nel derby del "San Nicola" contro il Taranto.

Intanto domani, sabato 18 dicembre, il tecnico Giacomo Filippi interverrà in conferenza stampa alla vigilia della partita in programma domenica, alle ore 14:30, allo Stadio "Renzo Barbera", valevole per la diciannovesima giornata del Girone C di Serie C: dichiarazioni live su Mediagol.it a partire dalle ore 13:00.

"Sabato 18 dicembre alle ore 13:00 interverrà in conferenza stampa l'allenatore del Palermo Giacomo Filippi. Gli Operatori dell'Informazione già regolarmente accreditati potranno accedere alla piattaforma Zoom dalle ore 12:50 per partecipare alla conferenza".